Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в Днепропетровске в ночь на 22 октября. Отмечается, что в городе и области объявлена воздушная тревога. Кроме того, режим воздушной тревоги действовал в Черкасской, Житомирской, Кировоградской и Николаевской областях.

В местных пабликах жители Днепропетровска сообщили, что в городе прогремел не один, а несколько взрывов. Незадолго до этого в населенном пункте было замечено появление беспилотных летательных аппаратов. Информации о разрушениях и возможных пострадавших на данный момент нет. Комментариев по поводу взрыва от официальных украинских властей не было.

Ранее сообщалось о взрыве, произошедшем в городе Херсон, который на данный момент находится под контролем киевского режима. Воздушная тревога в населенном пункте не объявлялась. О взрыве сообщили местные жители в городских пабликах. Есть ли поврежденные здания, и в каком районе города произошел взрыв, не сообщалось.