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Сотни мусульман собрались около здания отеля «Фламинго», расположенном в дагестанском городе Хасавюрт, с требованием выселить из него прибывших из Израиля евреев. Люди начали расходиться только после приезда сотрудников полиции, которые пропустили нескольких протестующих внутрь отеля, чтобы они убедились в отсутствии израильтян. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Сообщается, что среди горожан начал распространяться слух о якобы заселившихся в отель гражданах Израиля, которые приехали в Дагестан к своим родственникам. Сотрудники полиции провели переговоры с протестующими и разрешили двум представителям зайти в здание отеля, чтобы лично убедиться в отсутствии граждан Израиля.

«Все мы с болью в сердце воспринимаем события, происходящие на Ближнем Востоке. Однако в это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте – яркий тому пример. Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество!», – отреагировал на произошедшее глава Дагестана Сергей Меликов.

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