На данный момент в Дагестане пребывает несколько тысяч организованных туристов, как сообщил Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму.

Эксперт отметил, что в случае, если аэропорт Махачкалы не будет открыт в течение суток, для возвращения туристов могут быть задействованы авиагавани других северокавказских республик.

Он пояснил: «На Кавказе есть достаточное количество работающих аэропортов. Ближайший из них, по-моему, Грозный, находится всего в нескольких часах езды. Если аэропорт в Махачкале не откроется завтра, мы организуем перевозку в эти рабочие аэропорты и предоставим бесплатный трансфер».

Ромашкин также отметил, что, несмотря на текущие события, ситуация вряд ли повлияет на общий поток туристов в Дагестан. Тем не менее, он подчеркнул, что возможны имиджевые убытки. На данный момент нет информации о массовых аннуляциях бронирования, но изменения в этом вопросе могут произойти во второй половине дня.