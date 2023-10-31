Британское издание Evening Standard сообщает, что в английском Бирмингеме принес в ресторан быстрого питания Макдональдс десятки мышей, выкрашенных в цвета флага Палестины. Данный инцидент произошел вечером 30 октября. Видео «визита мышей» в Макдональдс было размещено в социальной сети TikTok, однако аккаунт, на котором было размещено первоначальное видео, был удален.

На видеозаписи можно увидеть, как мужчина достал из багажника своего автомобиля большую коробку, в которой находятся раскрашенные в цвета флага Палестины грызуны. Активист отправился к бирмингемскому ресторану быстрого питания Макдональдс. На кадрах также можно увидеть, что на мужчине надета бандана с палестинским флагом.

Зайдя в ресторан, мужчина выпустил на пол заведения мышей и начал скандировать призывы к освобождению Палестины. После этого активист вышел из заведения. В конце видеозаписи появляется призыв к игнорированию ряда заведений и брендов, якобы поддерживающих армию Израиля. Среди них упоминаются Макдональдс, Старбакс, Дисней.