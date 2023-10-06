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Болгарская прорицательница Ванга в своих предсказаниях называла 2024 год годом непростым. Согласно ее пророчествам, человечество может столкнуться как с глобальными природными катастрофами, так и с крупными политическими изменениями.

Ванга предупреждала о возможном увеличении числа ураганов, торнадо и наводнений, которые могут привести к серьезным разрушениям и потерям в человеческих жизнях. Также ее предсказания указывали на возможное сильное землетрясение в Тихоокеанском регионе.

Пророчества Ванги также содержат намеки на некий «могучий дракон», возможное объединение России, Индии и Китая, а также риск глобального конфликта, который мог бы изменить ход истории. Согласно предсказаниям, это также может повлечь за собой уменьшение населения планеты.

Однако предсказание на 2024 год также включает загадочные «красные деньги» с цифрами 100 и 5, смысл которых пока остается неясным и подлежит дальнейшему разгадыванию.

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