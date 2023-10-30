В Австралии все громче скандал с искусственными столешницами, вызывающими силикоз

Ужасающий доклад о силикозе, подготовленный органом национальной трудовой политики Safe Work Australia, содержит призыв к первому в мире запрету на смертоносное производство искусственного камня. Источник: ABC News.

Громкий посыл доклада, опубликованного в Австралийском Содружестве, прост: полностью запретите столешницы из искусственного камня ради спасения жизней рабочих.

Трагедии работников и нерешительность властей

Австралиец Кен Паркер (на фото), 47-летний отец двоих детей, с нулевых занимался резкой, шлифовкой и полировкой плит из искусственного камня.

В 2019 году врачи дали ему максимально 10 лет жизни (более вероятно – 5 лет) после того, как поставили диагноз силикоз – заболевание легких, связанное с его работой.

Комментарий Паркера в связи с этим прозвучал более резко: «Столешницы из искусственного камня убивают людей, и единственный способ остановить это – запретить их производство».

Решение по поводу искусственного камня сейчас находится в руках правительств австралийских регионов и федерального правительства, получивших доклад Safe Work Australia еще в августе.

Однако вместо того, чтобы принять решение в пятницу (27 октября), главы ведомств по труду в штатах Австралии и федеральный министр труда договорились лишь вновь собраться до истечения 2023-го, поскольку властям нескольких штатов требуется больше времени на оценку ситуации.

Если соглашение будет достигнуто, то Австралия станет первой страной мира, полностью запретившей работы с искусственным камнем. Но такой шаг будет иметь глобальные последствия.

В докладе Safe Work Australia раскрываются экономические и научные последствия обработки искусственного камня, возражать которым достаточно сложно.

В нем говорится, что единственный способ гарантировать, что следующее поколение австралийских работников не будет заражено силикозом на такой работе – запретить обработку искусственного камня вне зависимости от процентного содержания в нем кремнезема.

«Нет токсикологических доказательств безопасного порога содержания кристаллического кремнезема или того, что другие компоненты изделий из искусственного камня с низким содержанием кремнезема (в частности аморфный кремнезем, переработанное стекло и полевой шпат) не представляют дополнительного риска для здоровья рабочих», – утверждает в докладе.

Протесты производителей

Выводы Safe Work Australia являются серьезным ударом по австралийским производителям, лоббирующим перед властями снижение уровня содержания кристаллического кремнезема до 40% или меньше. К сведению, плиты из искусственного камня могут содержать до 95% кристаллического кремнезема.

За последние две недели израильская компания Caesarstone усилила лоббирование перед пятничной встречей австралийских министров. По инициативе крупнейшего мирового производителя искусственного камня были проведен блиц-брифинг для журналистов и запущена рекламная кампания, включающая размещение газетных объявлений на всю полосу.

Рекламный пакет для СМИ, разосланный журналистам, содержал заголовок: «Запрет настольных столешниц не решит проблему силикоза. Это неполное решение, подвергающее работников риску».

Caesarstone назвала запрет «ненужным, чрезмерным» и «катастрофическим» для промышленности и работников. Ее представители утверждают, что это вызовет «беспокойство» среди 2-3 миллионов австралийских домохозяйств, имеющих столешницы из искусственного камня. Также отмечается, что запрет может «фактически увеличить риски» для работников, поскольку он сосредоточен только на одном продукте, содержащем кремнезем.

Впрочем, эта лоббистская кампания лопнула, как воздушный шарик, из-за таких профсоюзов, как CFMEU, назвавших ее «злом». Австралийские профсоюзы сплотились, чтобы запретить этот продукт и защитить работников.

Также рекламная инициатива компании Caesarstone вызвала гнев казначея Нового Южного Уэльса Дэниела Муки, заявившего, что она напоминает ему тактику, использованную производителем асбестовых материалов незадолго до того, как 20 лет асбест был полностью запрещен (прим. Discover24: следует отметить, что канцерогенным признан в мире именно хризотил-асбест из-за его острых и ломких волокон)

Эта схватка все еще продолжается. Производители сделают все возможное, чтобы попытаться смягчить запрет, добившись соглашения о снижении процентного уровня кремнезема в изделиях из искусственного камня, но Safe Work Australia уже предприняла все необходимые меры против этого, включая подготовку нормативных требований и условий их соблюдения.

Опасный сегмент промышленности

В докладе говорится, что, хотя случаи силикоза были обнаружены у австралийских рабочих в различных отраслях промышленности, включая горнодобывающую отрасль и прокладку туннелей, непропорционально большое количество было рабочими по камню. Safe Work Australia отмечает, что у этих работников, по сравнению с мастерами, подвергшимися воздействию кремнезема из природных источников, развитие силикоза прогрессировало с большим темпом и приводило в высокой смертности. С этим трудно спорить.

В Safe Work Australia пришли к выводу, что, несмотря на множество законов и постановлений, принятых в Австралийском Содружестве за последнее десятилетие, ничего не помогло. Работники продолжают подвергать свои жизни опасности.

В их докладе также подчеркивается роль крупных импортеров, производителей и поставщиков, утверждающих, что у них не было возможности предоставить конечным пользователям исчерпывающие и актуальные медицинские данные, а также доказательства о рисках, связанных с кристаллическим кремнеземом в искусственном камне.

Это утверждение импортеров и производителей не осталось незамеченным австралийскими экспертами и юристами, задавшимися вопросом, почему регулирующие органы Австралии не хотят преследовать производителей, предпочитая вместо этого нападать на малые предприятия и фабрики, занимающийся резкой и укладкой плит.

Скрываемая опасность

Большинство мастеров, у которых был диагностирован силикоз, сообщил, что их никогда не информировали о потенциальном опасности резки плит. Более того, им говорили, что искусственный продукт более безопасен, чем натуральный камень.

Один владелец небольшой компании в Сиднее, у которого недавно диагностировали силикоз, заявил, что понятия не имел об опасности этих продуктов и смертоносности пыли от них.

Долгое время австралийские домохозяйства также не подозревали об опасностях, поскольку они активно устанавливали привлекательные и относительно дешевые столешницы для кухонь и ванных комнат, разработанных израильской Caesarstone в 1987 году и впервые импортированных в Австралию в конце 1990-х, что впоследствии вдохновило многих других производителей, в том числе из Китая.

Лишь с 2010 года, когда в Израиле был показан документальный фильм об опасности кремнезема в искусственном камне, компания Caesarstone стала размещать предупреждающие наклейки на своих каменных блоках.

Исследование профессора Мордехая Крамера – руководителя престижного центра легочной трансплантации при израильской больнице «Бейлинсон» – официально связало вспышку силикоза среди каменщиков в Израиле с открытием в 1987-м первой фабрики Caesarstone. Его исследовательская работа охватывала период с 1997 по 2010 гг. и отмечала, что первая трансплантация легких из-за силикоза состоялась в Израиле в 1997 году.

Руководители Caesarstone утверждают, что их компания с 1990-х включала предупреждения о риске силикоза в паспорта безопасности своей продукции, а с 2010-го размещает на плитах предупреждающие надписи. Однако многие рабочие заявляют, что не видели никаких предупреждающих сообщений.

Силикоз – это профессиональное заболевание, распространяющееся в мире из-за слабой реакции государственных регуляторов и компаний, ставящих прибыль выше безопасности работников.

В последнем годовом отчете компании Caesarstone подробно описано 56 судебных исков из-за силикоза, находящихся на рассмотрении в Австралии (в 2022-м таких исков было 38).

Кроме того, с сентября 2020 года израильский производитель искусственного камня не может получить в Австралии страхование ответственности за качество своей продукции, что вызвано волной диагностированных претензий из-за силикоза. Это означает, что Caesarstone приходится страховать себя самостоятельно.