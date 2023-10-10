Семья Кириченко, которой меценат Игорь Алтушкин подарил дом, лишилась всех детских пособий из-за новых строгих правил, введенных с начала года, пишет E1.RU. Теперь право на получение социальных пособий зависит не только от доходов и зарплаты семьи, но также от ряда жестких критериев.

С новыми правилами установлено единое универсальное пособие в размере около 14 тысяч рублей, предназначенное для различных категорий граждан, включая женщин, вступивших на учет в течение первых 12 недель беременности, и детей всех возрастов, при условии, что доходы семьи находятся ниже прожиточного минимума. Однако эти новые упрощенные нормы сопровождаются жесткими критериями.

Теперь критерии нуждаемости включают такие факторы, как наличие и площадь жилья. Например, семья может иметь одну квартиру любой площади или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи не превышает 24 квадратных метров. Аналогичные правила применяются и к домам: можно иметь один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 квадратных метров.

Ограничения также распространяются на автомобили: многодетная семья может иметь не более двух машин, при условии, что они не старше пяти лет. Для семей с городской регистрацией разрешается иметь не более 25 соток земли, в то время как для сельских жителей устанавливается лимит в один гектар.

Семья Кириченко потеряла право на социальную помощь из-за наличия слишком большого участка земли, превышающего установленные нормы. Семья владеет 25 сотками земли в деревне Верховино и 14 сотками на участке рядом с подаренным домом в Березовском. Новые правила не учитывают ни количество собственников земли, ни ее кадастровую стоимость.