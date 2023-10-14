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По словам украинского военнопленного Александра Беня, бойцам Вооруженных сил Украины не удалось устоять перед подразделениями России, которые за несколько дней нанесли существенные потери 5-й роте 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Вместо исходной численности в 106 человек в живых осталось лишь 40 человек.

Александр Бень подчеркнул, что это произошло без активных штурмов, а военнослужащие просто находились в окопах, выполняя оборонительные задачи. Удары со стороны Российских Вооруженных сил, по его словам, были нанесены с использованием танков, минометов и другого вооружения.

Военный также отметил, что они пробыли на Запорожском направлении в течение семи дней без выезда.

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