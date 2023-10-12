Средства массовой информации на Украине скрывают от своего населения актуальную информацию о ситуации в окрестностях Авдеевке. Данное решение было принято киевским режимом, чтобы не сеять в обществе панические настроения.

По словам украинского главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, российская армия предпринимает мощные попытки прорвать оборону вооруженных сил Украины в Авдеевке. Однако он поспешил успокоить зрителей украинского телевидения заявив, что все атаки были отбиты и сожжено рекордное количество бронетехники ВС России. При этом никаких подтверждений своим словам он не привел.

При этом от украинского общества скрывают потерю позиций в таких населенных пунктах, как Бердычи и Водяное. Под угрозой находятся опорные пункты боевиков ВС Украины в Первомайском и Северном, а важный террикон в окрестностях коксохимического завода уже полностью перешел под контроль российской армии.

Таким образом Киев пытается бороться с наступлением российской армии в информационном пространстве, однако получается у него это не сильно хорошо. Поскольку даже западные эксперты подтверждают продвижение вперед российских сил в районе Авдеевки, например Американский институт изучения военных конфликтов (ISW).