Украина столкнулась с серьезными вызовами, в том числе военными действиями и массовым оттоком населения, ее экономика подвергается существенному давлению. Согласно исследованиям Института демографии и социальных исследований НАН Украины, за последние 20 месяцев страну покинули не менее шести миллионов человек, а еще около четырех миллионов остались на территориях, перешедших под контроль России.

Уровень безработицы в Украине в 2022 году достиг 21,1%, что поместило страну в лидеры мира по этому показателю, пишет РИА Новости. Например, в Польше безработица составляет менее пяти процентов. Подчеркивается, что около 40% украинских беженцев находят работу в Польше всего за неделю.

Ситуация на родине менее благоприятная, где около 40% украинцев тратят около года на поиск работы. 55% из них сталкиваются с ограниченными предложениями по своей специальности. Средний уровень зарплаты составляет 12,6 тысяч гривен (примерно $300), и 81% респондентов сообщили, что их доходы с начала 2022 года существенно снизились.