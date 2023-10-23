Заместитель министра иностранных дел Украины, Антон Демехин, обратился к властям Индонезии с просьбой предоставить несколько сотен генераторов электроэнергии, которые необходимы для обеспечения энергетических нужд Украины в предстоящую зиму. Информацию об этом сообщает индонезийский портал Liputan6.

Демехин отметил, что Украина готовится к возможным осложнениям. Он подчеркнул, что существует большая потребность в генераторах, которые могли бы обеспечить энергией страну в случае отключения электропитания. Украина нуждается в нескольких сотнях генераторов, и она надеется на поддержку Индонезии в этом вопросе.

Помимо этого, визит замминистра в Индонезию включал в себя обсуждение вопросов продовольственной безопасности и зерновых инициатив.

Примечательно, что на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в энергетической системе Украины на данный момент «нет дефицита». Однако он ранее предупреждал о сложностях, связанных с предстоящим отопительным сезоном. Украина, согласно Шмыгалю, имеет необходимые средства для начала зимнего отопительного сезона, и национальная энергетическая компания «Укрэнерго» планирует провести рекордное количество ремонтов на электростанциях до его начала.