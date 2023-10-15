Новозеландские ученые завершили создание самой точной карты затонувшего континента нашей планеты – Зеландия. Данный загадочный участок земли все время вызывал немалый интерес у исследователей и долгое время оставался не полностью изученным.

Ученые выдвигали ряд гипотез, по которым практически ушедшая под воду Зеландия являлась частью суперматерика Гондвана, расколовшегося примерно 80 миллионов лет назад на Антарктиду, Зеландию и Австралию.

Основываясь на имеющиеся данные, которые были собраны учеными со всего мира за последние два десятилетия, новозеландские специалисты пришли к выводу, что Зеландия представляет собой не скопление островов, как считалось ранее, а огромный материк, площадью в 5 квадратных километров. На данный момент 94% территории Зеландии находится под водой.

Причиной ухода Зеландии под воду является процесс разделение Гондваны на Австралию, Антарктиду и Зеландию. В процессе разделения, Зеландия стала изолированным континентом, основания которого истончились. Поэтому большая его часть ушла под воду.

Ученые смогли составить подробную карту всего континента. Для этого они проводили наземное и морское геологическое картирование.