Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новозеландские ученые завершили создание самой точной карты затонувшего континента нашей планеты – Зеландия. Данный загадочный участок земли все время вызывал немалый интерес у исследователей и долгое время оставался не полностью изученным.

Ученые выдвигали ряд гипотез, по которым практически ушедшая под воду Зеландия являлась частью суперматерика Гондвана, расколовшегося примерно 80 миллионов лет назад на Антарктиду, Зеландию и Австралию.

Основываясь на имеющиеся данные, которые были собраны учеными со всего мира за последние два десятилетия, новозеландские специалисты пришли к выводу, что Зеландия представляет собой не скопление островов, как считалось ранее, а огромный материк, площадью в 5 квадратных километров. На данный момент 94% территории Зеландии находится под водой.

Причиной ухода Зеландии под воду является процесс разделение Гондваны на Австралию, Антарктиду и Зеландию. В процессе разделения, Зеландия стала изолированным континентом, основания которого истончились. Поэтому большая его часть ушла под воду.

Ученые смогли составить подробную карту всего континента. Для этого они проводили наземное и морское геологическое картирование.

Вам может понравиться

Как армия Австралии проиграла войну с эму

В наши дни, когда многие части мира охвачены трагическими боестолкновениями, пишет Freight Waves, обстоятельства одной проигранной войны на австралийском континенте выглядят особенно странно, учитывая, что в ее ходе вооруженные пулеметами

ХАМАС сделал предложение обменять заложников на женщин-заключенных

Палестинская организация ХАМАС выдвинула требование по освобождению заложников, которые были захвачены в ходе нападения на Израиль, и сосредоточила внимание на содержании палестинских заключенных в израильских тюрьмах, в основном женщин. Информацию

Челябинский пенсионер сбил трех человек возле Сада Победы

В ночь 15 октября в Челябинске на пешеходном переходе автомобиль Renault Logan, управляемый 68-летним пенсионером, сбил двух молодых парней и девушку, которые переходили дорогу по «зебре» напротив дома №75 на