В ходе нападения боевиков движения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле был убит россиянин Давид Лысцов. Известно, что его охранное предприятие работало на фестивале. Подробности смерти Давида Лысцова рассказала «Известиям» его сестра Ксения.

По ее словам, Давид являлся владельцем охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность на фестивале Nature Party в Израиле. «Туда ворвались арабы, они начали всё расстреливать. Они пытались выехать на машине, еще были на связи, поехали по какому-то полю. Там начали стрелять, и машина остановилась. Давид скомандовал, чтобы все вышли из машины и бежали. Сам он не успел выйти», – рассказала сестра погибшего россиянина.

Женщина рассказала, что Давид переехал в Израиль вместе с отцом в 14-летнем возрасте. «Он был добрым, он был очень добрым, несмотря на свой грозный вид. Всегда старался помочь людям, если к нему обращались. Был веселым, пошутить полюбил», – сообщила Ксения.