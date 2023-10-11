Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе нападения боевиков движения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле был убит россиянин Давид Лысцов. Известно, что его охранное предприятие работало на фестивале. Подробности смерти Давида Лысцова рассказала «Известиям» его сестра Ксения.

По ее словам, Давид являлся владельцем охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность на фестивале Nature Party в Израиле. «Туда ворвались арабы, они начали всё расстреливать. Они пытались выехать на машине, еще были на связи, поехали по какому-то полю. Там начали стрелять, и машина остановилась. Давид скомандовал, чтобы все вышли из машины и бежали. Сам он не успел выйти», – рассказала сестра погибшего россиянина.

Женщина рассказала, что Давид переехал в Израиль вместе с отцом в 14-летнем возрасте. «Он был добрым, он был очень добрым, несмотря на свой грозный вид. Всегда старался помочь людям, если к нему обращались. Был веселым, пошутить полюбил», – сообщила Ксения.

Вам может понравиться

Anadolu: В Израиле не подтвердили информацию о детях, обезглавленных боевиками ХАМАС

Представитель израильской армии заявила, что у них нет подтвержденных данных о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС обезглавливали младенцев в Израиле. Ранее появилась информация о таких событиях, но армия

Бывший преподаватель УрФУ Стровский прокомментировал начало боевых действий в Израиле

Известный уральский исследователь и бывший преподаватель УрФУ Дмитрий Стровский на протяжении последних нескольких лет живет и работает в Израиле. В беседе с корреспондентом портала E1.RU он прокомментировал трагические события, происходящие

В российских войсках замечены сверхзащищенные бронемашины «Тигр-М»

В российских вооруженных силах замечены сверхзащищенные бронемашины «Тигр-М» с дополнительным бронированием, возможно, они уже участвуют в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Российская газета». По информации издания, фотографии модифицированных