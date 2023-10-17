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Эксперты рекомендуют посетить Дагестан в октябре и ноябре. В это время республика радует теплой погодой, средняя температура воздуха составляет плюс 20 градусов по Цельсию. Осенний период также характеризуется снижением цен на многие товары в прибрежных зонах, пишет РИА Новости.

Сентябрь и декабрь являются отличным временем для фотографий, так как в это время республика расцветает в разнообразных красках. В этот период здесь обычно бывает меньше туристов, чем летом.

Дагестан считается бюджетным направлением, и стоимость проживания в 4-звездочных гостиницах с завтраками на двоих в конце октября начинается от 47 тысяч рублей за неделю. Обычно туристы проводят в республике около пяти дней, а средние расходы на отдых составляют около 60 тысяч рублей.

Директор по коммуникациям МТС Travel, Сергей Становкин, выделил легкую доступность Дагестана, доступные и качественные варианты размещения, а также интересные достопримечательности как основные причины популярности региона. Перелет из Москвы до Махачкалы занимает всего 2,5 часа, предлагается множество рейсов из разных регионов России.

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