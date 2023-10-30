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Польские туристы выразили недовольство по поводу большого количества российских туристов на курортах Египта. В рассказе, опубликованном польским изданием Onet, одна из путешественниц поделилась своими впечатлениями и неудобствами, которые она пережила во время путешествия, связанными с присутствием россиян.

По словам туристки, она заметила русское влияние в Египте еще в аэропорту, где преобладала русская речь. Встречаясь с туроператорами, она заметила, что они держали таблички с надписями на русском языке и смотрели на приезжающих туристов, в том числе на них.

Туристка также отметила, что их автобус с группой польских туристов был трудно найти на стоянке, так как надпись POLISH GROUP была размещена в конце автобуса. Ее раздражало то, что гид в автобусе смешивал русские и польские слова. В отеле их группу, наоборот, приняли за русских, что подтвердилось выдачей карточек с информацией на русском языке. В дополнение, тургид выразил желание посетить Варшаву «после окончания военных действий», что вызвало негодование путешественницы, указавшей на удаленность конфликта от их текущего местоположения.

Туристку также смутило присутствие большого числа российских туристов в баре, где, по ее оценкам, на каждый квадратный метр приходилось до десяти россиян.

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