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Бригадный генерал Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил об осведомленности военного руководства страны о возможной атаке со стороны боевиков движения ХАМАС 7 октября, но точных данных разведки с местами предполагаемым прорывов не было. Его слова приводит в своем материале газета Times of Israel.

«Никаких значительных предупреждений не было. Сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки», – приводит слова генерала Хагари автор материала. При этом руководство ЦАХАЛ планирует провести внутреннее расследование касательно всех обстоятельств с неожиданной атакой ХАМАС на территорию Израиля.

Таким образом Даниэль Хагари ответил на утверждения 13-го канала Израиля о наличии у военных информации о предстоящей атаки со стороны ХАМАСА в ночь перед нападением боевиков. Журналисты телеканала заявляют, что офицеры разведки Израиля собрались на срочное совещание в ночь на субботу, но не смогли выработать стратегию реагирования и «договорились продолжить обсуждение утром в субботу».

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