Руководство Китайской Народной Республики приняло решение об отправке шести военных кораблей на Ближний Восток из-за нарастающей напряженности в регионе. Об этом в своем материале сообщает издание The Sun.

Авторы материала отмечают, что напряжение в регионе нарастает на фоне обострения военного конфликта между Армией обороны Израиля и военным крылом палестинского движения ХАМАС.

«Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток, поскольку напряженность в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну», – написал автор статьи американского подразделения британской газеты The Sun.

Известно, что 21 октября 44-я оперативная группа военно-морского сопровождения Китая покинула порт Маскат и выдвинулась в сторону Средиземного моря. В составе группы находится фрегат «Цзинчжоу», эсминец проекта 052D «Цзыбо» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху».

Вторая группа, предположительно, находится в Кувейте. В ее состав входят фрегат «Линьи», эсминец проекта 052D «Урумчи» и корабль снабжения «Дунпинху».