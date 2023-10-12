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США планируют поставить на Украину «таинственные» системы противовоздушной обороны, которые будут применять американские управляемые ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой для самонаведения. Об этом сообщает в своем материале обозреватель портала The Drive Джозеф Треветик.

По его словам, пока достоверно неизвестно какие именно пусковые установки будут поставлены вооруженным силам Украины, способные применять для перехвата воздушных целей ракеты AIM-9M Sidewinder. Обозреватель издания напомнил, что возможно речь идет о системе ПВО, применяемой армией США с 1960-х по 1990-е года, под названием Chaparral.

Пусковые установки Chaparral представляли собой четырехзарядные системы ПВО, смонтированные на грузовом прицепе или самоходном бронетранспортере. В настоящее время подобными установками ПВО пользуется весьма ограниченный ряд стран, в том числе и Вооруженные силы Тайваня.

Обозреватель издания предполагает, что вооруженные силы Украины могут получить некую модернизированную пусковую установку, созданную на базе Chaparral.

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