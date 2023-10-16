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Потери украинской армии во время попытки контрнаступления на направлении в Запорожье достигали 300-400 человек в день. Эту информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира танкового взвода российских вооруженных сил, известного под позывным Сова.

По словам Совы, во время контрнаступления украинских Вооруженных сил они не учитывали свои потери и не считались с ними. Он также отметил, что в последние дни на линии боевого столкновения в районе Работино и Вербового со стороны ВСУ наблюдается затишье.

Российский военнослужащий добавил, что до этого украинские силы проводили множество «мясных штурмов», когда в атаку направляли по 2-3 пехотных батальона. Однако подразделения Вооруженных Сил России легко выявляли противника с помощью дронов и применяли артиллерию.

Согласно источнику, чаще всего у украинских войск доходило до штурма всего 20-30 человек, а остальные гибли от огня российской артиллерии.

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