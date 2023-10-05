Студентка из Волгограда, работающая журналисткой, рассказала о своих доходах и расходах, а эксперты помогли ей понять, почему у нее не выходит разбогатеть. Арина Рязанова в свои 22 года одновременно получает два высших образования. Девушка обучается на факультете журналистики на первом курсе магистратуры в ВолГУ и в московском институте МИТУ на факультете психологии. Сейчас Арина не только учится в университетах, но и является корреспондентом интернет-издания V1.ru.

Девушка родилась в простой семье в маленьком сибирском городе Ленинск-Кузнецкий, но недавно ее семья решила переехать в Темрюк. Арина рассказала о своих доходах, которые в месяц составили чуть более 71 тысячи рублей. Но они практически равны ее расходам. Поэтому девушка решила узнать мнение экспертов по поводу своей финансовой жизни.

По ее словам, общая заработная плата за работу журналистом составляет не более 25 тысяч рублей, так как она работает на полставки. За подработку тренером Poledance она получает около 7 тысяч рублей в месяц. Кроме того, Арина увлекается картами таро и делает платные расклады для желающих. Это хобби приносит девушке примерно 3 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, девушке пересылают ежемесячно родители небольшую сумму, а нередко спонсируют и знакомые мужчины. «Парни, с которыми я общаюсь, иногда подкидывают деньги. От 5000 до 20 000 рублей. Всегда по-разному. В этом месяце вышло 25 850. Один мужчина скинул 10 тысяч рублей «на побрякушки» в начале месяца, еще столько же — в конце, — делится доходами Арина. — Еще один мужчина подарил 5000 рублей, 150 рублей долга отдал сосед, 50 рублей — от друга, который сделал комплимент и получил ответ, что принимаю их только деньгами. Еще 150 рублей скинул коллега, чтобы я с ним не спорила в рабочем чате. Еще 5000 рублей скинули родители», – написала Арина в своей статье.

Бизнес-коуч Артем Богач заявил, что Арине нет смысла давать каких-то советов, ведь она живет равноценно со своими доходами, ведет интересную повседневную и культурную жизнь. «Оказывается, что денег не надо много, а надо, чтобы их было достаточно. Я прочитал дневник и увидел — в нем всё здраво и разумно. Хорошо, что это так», – заключил финансовый эксперт.