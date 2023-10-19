Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец дал полезные советы женщинам относительно выбора новогоднего наряда.

Он предложил предпочесть элегантные наряды, но подчеркнул, что даже простое и изящное летнее платье с цветочным узором или однотонное платье способны хорошо смотреться. Однако важно не переусердствовать с избыточной яркостью.

Для женщин, выбравших яркий наряд, стилист рекомендует не обременять себя сложной укладкой. В случае, если костюм скромный, можно сделать акцент на прическе, макияже или обуви.

Ранее Владислав Лисовец прокомментировал информацию о том, что британцы, россияне и поляки оказались в первой тройке рейтинга самых некрасивых мужчин в мире. Он заявил, что в России давно применяется тюремный стиль, который проявляется в манерах, стиле одежды и даже выражении лица. Такая эстетика считается брутальной.

Вам может понравиться

Эксперт Джонсон сообщил, что в плен ВС России сдается большое количество солдат ВСУ

Российские военные, по словам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, захватывают в плен значительное количество солдат из Вооруженных сил Украины. Эксперт также сообщил, что одно из

TG-канал Yediot news показал кадры удара Израиля по больнице в секторе Газа

В сети появилось видео, показывающее возможный удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Ролик опубликован в Telegram-канале Yediot News. В видео слышно, как снаряд со свистом пронзает воздух и взрывается

Машину со спутниковой тарелкой и черными номерами увидели в центре Новосибирска

В центре Новосибирска появился автомобиль с черными номерами и спутниковой тарелкой на крыше, вызвавший беспокойство среди прохожих. Машина была замечена у площади Ленина в среду, 18 октября, и вызвала интерес