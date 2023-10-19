Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец дал полезные советы женщинам относительно выбора новогоднего наряда.

Он предложил предпочесть элегантные наряды, но подчеркнул, что даже простое и изящное летнее платье с цветочным узором или однотонное платье способны хорошо смотреться. Однако важно не переусердствовать с избыточной яркостью.

Для женщин, выбравших яркий наряд, стилист рекомендует не обременять себя сложной укладкой. В случае, если костюм скромный, можно сделать акцент на прическе, макияже или обуви.

Ранее Владислав Лисовец прокомментировал информацию о том, что британцы, россияне и поляки оказались в первой тройке рейтинга самых некрасивых мужчин в мире. Он заявил, что в России давно применяется тюремный стиль, который проявляется в манерах, стиле одежды и даже выражении лица. Такая эстетика считается брутальной.