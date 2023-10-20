Военная база Айн аль-Асад, используемая армией США и расположенная на западе Ирака, подверглась ракетному удару. Этот удар включал ракеты, выпущенные из систем залпового огня, а также атаку боевых беспилотных дронов. Подробности нападения стали известны агентству Reuters.

Согласно данным очевидцев, в результате атаки на территории базы, служившей местом дислокации международной коалиции под командованием Соединенных Штатов, произошло несколько взрывов.

Ранее также американская база Эт-Танф в Сирии стала объектом атаки беспилотников. Ответственность за это нападение взяли на себя шиитские радикалы. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших в результате атаки нет.