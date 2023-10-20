Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военная база Айн аль-Асад, используемая армией США и расположенная на западе Ирака, подверглась ракетному удару. Этот удар включал ракеты, выпущенные из систем залпового огня, а также атаку боевых беспилотных дронов. Подробности нападения стали известны агентству Reuters.

Согласно данным очевидцев, в результате атаки на территории базы, служившей местом дислокации международной коалиции под командованием Соединенных Штатов, произошло несколько взрывов.

Ранее также американская база Эт-Танф в Сирии стала объектом атаки беспилотников. Ответственность за это нападение взяли на себя шиитские радикалы. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших в результате атаки нет.

Вам может понравиться

TG-канал Yediot news показал кадры удара Израиля по больнице в секторе Газа

В сети появилось видео, показывающее возможный удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Ролик опубликован в Telegram-канале Yediot News. В видео слышно, как снаряд со свистом пронзает воздух и взрывается

Стилист рассказал, в каких нарядах встречать Новый год 2024

Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец дал полезные советы женщинам относительно выбора новогоднего наряда. Он предложил предпочесть элегантные наряды, но подчеркнул, что даже простое и изящное летнее платье с цветочным

Пропавшая полгода назад жительница Екатеринбурга отправила мужу сообщение «я в аду»

Полгода назад в Екатеринбурге пропала женщина, и недавно она отправила своему мужу тревожное сообщение с фразой «я в аду» и просьбой о помощи. Об этом рассказала мать женщины по имени