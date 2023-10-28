Представители Тинькофф рассказали журналистам “Комсомольской правды”, что мошенники придумали новую схему обмана граждан РФ. Теперь злоумышленники начали использовать название антифрод сервиса Тинькофф «Защитим или вернем деньги» под видом услуги ВТБ.

Мошенники пытаются убедить своих жертв, что данную услугу оказывает банк ВТБ. Если ее подключить, то якобы денежные средства будут надежно защищена от телефонных злоумышленников.

Они присылают доверчивым гражданам ссылку на сайт, и только стоит нажать на нем кнопку «Подключить», как на смартфон человека устанавливается вирусная программа удаленного доступа. Злоумышленники получают доступ к смартфону человека, а значит и ко всем установленным приложениям, включая банковские.

Представители Тинькофф отметили, что совместно с ВТБ провели мониторинг, выявив мошенническую схему, и заблокировали данный портал. Однако они просят всех своих клиентов быть бдительными и осторожными.