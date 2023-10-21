В России в настоящее время существует немного автомобилей с пробегом, которые можно приобрести за сумму, не превышающую один миллион рублей, и при этом обладают качественным салоном и богатым набором премиальных опций, их содержание при этом не слишком дорогое. Составлен топ-10 таких автомобилей.

Лидером в этом списке оказался Lexus LS400 1993 года, доступный по цене около 972,87 тысячи рублей. Этот седан получает движение от 4,0-литрового V8 мотора с мощностью 250 л.с., и его годовые эксплуатационные расходы оцениваются в 43 тысячи рублей.

На втором месте находится Volvo S60 2013 года, среднегодовые эксплуатационные расходы составляют около 73 тысячи рублей.

На третьем месте — Hyundai Genesis 2011 года, с двигателем объемом 3,8 литра и мощностью 286 л.с. Содержание этого автомобиля в среднем обойдется в 55 тысяч рублей в год.

В десятку автомобилей с пробегом стоимостью до одного миллиона рублей также вошли: BMW 3 Series 2013 года, Acura RLX 2014 года, Mercedes-Benz S Class 2009 года, Audi A4 2011 года, Mercedes-Benz CLA 2013 года, Lexus ES 350 2011 года и Audi Q7 2007 года.