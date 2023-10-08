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Военнослужащий белорусской армии собрал устройство аналогичное спутниковой системе связи Starlink Илона Маска за небольшую сумму. Соответствующий сюжет был опубликован на YouTube-канале государственного агентства «Белта».

Сообщается, что система была собрана одним из военнослужащих белорусской армии и по своим характеристикам ничем не уступает американской системе спутниковой связи Starlink Илона Маска. При этом рабочий экземпляр белорусской системы был показан президенту республики Александру Лукашенко.

Белорусский президент, ознакомившись с новым устройством, отметил, что на разработку данного устройства не было потрачено миллиардов долларов. «То есть Маск нам не нужен», – резюмировал Лукашенко.

Белорусский военнослужащий объяснил принцип действия разработанной системы: «Например, где-то в Минске есть точка доступа к Интернету, система подключается к ней удаленно по спутнику и далее с помощью роутера раздает этот Интернет».

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