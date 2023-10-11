Несмотря на многочисленные бомбардировки израильской авиацией сектора Газа, ЦАХАЛ все еще ведет ожесточенные боевые действия против представителей движения ХАМАС в южных регионах Израиля. Ситуация продолжает обостряться. Об этом сообщает в своем материале телеканал i24 News.

Военнослужащие армии обороны Израиля продолжают зачищать южные регионы страны от представителей движения ХАМАС. При этом в некоторых районах Израиля все еще идут ожесточенные боестолкновения. «Армия обороны Израиля сообщает о продолжающейся перестрелке с террористами ХАМАС в нескольких местах на юге Израиля», – сообщается в материале телеканала i24 News.

Напомним, что в субботу утром 7 октября с территории сектора Газа по Израилю была совершена беспрецедентная по масштабам ракетная атака. Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала данные о 3 тысячах ракет, выпущенных по территории Израиля. После этого военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о начале операции «Потоп Аль-Аксы».