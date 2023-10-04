В пригороде Венеции с эстакады рухнул туристический автобус, в котором находились граждане Украины и ФРГ. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 21 человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести. О трагическом инциденте сообщает газета Corriere della Sera.

Во время движения по эстакаде во вторник 3 октября около 19:30 автобус с туристами на борту пробил ограждение и рухнул вниз на линию электропередач, которая проходила около железной дороги. После падения автобус загорелся. По официальным данным, 21 человек погиб на месте, еще 18 было госпитализировано с различными травмами.

На борту автобуса находилась группа туристов из Украины, а также граждане ФРГ, Хорватии и Франции. За рулем автобуса находился 40-летний гражданин Италии. По словам прибывшего на место трагедии мэра Венеции Луиджи Бруньяро, в автобусе находилась многонациональная группа туристов, которая следовала в один из местных кемпингов.

По предварительным данным, причиной ДТП стало резкое недомогание водителя. В пользу данной версии говорит тот факт, что на месте съезда автобуса с эстакады не обнаружено следов торможения.