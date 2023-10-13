В секторе Газа больницы переполнены из-за быстро растущего числа жертв и пострадавших в результате массированных бомбардировок со стороны израильской армии. Эти события последовали за внезапным нападением организации ХАМАС на израильскую территорию в минувшие выходные.

Министр обороны Израиля, Йоав Галлант, дал приказ ввести «полную осаду» сектора Газа. Туда больше не поставляются электроэнергия, продовольствие, вода и топливо. Этот шаг вызвал общественный протест и выразил огромное в международном сообществе, поскольку осада и мор населения голодом региона считаются военным преступлением согласно уставу ООН.

Израильские ВВС проводят интенсивные атаки на сектор Газа, задействуя около сотни самолетов, что вызывает вопросы, поскольку для разрушения такой узкой полосы земли размером 20 на 20 километров кажется чрезмерным. Премьер Нетаньяху при этом заявил, что Израиль будет бомбардировать все объекты в Газе, даже если там находятся заложники.

СМИ сообщили о гибели граждан США и палестинских журналистов в ходе бомбардировок. Война уже длится четвертый день, беспомощные граждане вынуждены искать убежище в общественных местах и школах, которые функционируют при поддержке агентства ООН по оказанию помощи палестинцам (БАПОР), в надежде найти безопасность.