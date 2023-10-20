Бывший подполковник армии США, Дэниел Дэвис, выразил мнение, что даже при значительных усилиях и финансовой поддержке со стороны Запада, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны одолеть российскую армию.

В своей статье для издания Responsible Statecraft Дэвис отметил, что не существует реального сценария, по которому Киев сможет одержать военную победу. Он подчеркнул, что, независимо от объемов финансирования и поставок вооружения со стороны Запада, ВСУ понесли огромные потери во время широкомасштабных наступлений и что ожидания успехов были разочарованы.

Дэвис также указал, что после неудачных попыток наступления ВСУ, сторонники украинской поддержки больше не могут рассчитывать на значительные успехи украинской армии. Наконец, он отметил, что американские власти столкнулись с затруднением в поиске решения для завершения конфликта на Украине.