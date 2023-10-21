Доцент кафедры визуализации геоданных и картографического дизайна Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), Дмитрий Логинов, утверждает, что название «Зеландия», предложенное некоторыми учеными для называния седьмым континентом Земли, является ошибочным.

Он объясняет, что называть «Зеландию» континентом нельзя, так как она представляет собой шельфовую зону Новой Зеландии, и обозначение ее как континента основывается на неверном представлении.

Вопрос о существовании Зеландии исследуется с XIX века. Приверженцы этой теории утверждают, что Новая Зеландия представляет собой лишь небольшую часть древнего суперконтинента Гондвана, практически полностью утопленного в океане. В октябре текущего года новозеландский ученый Ник Мортимер объявил о создании точной карты этого «затонувшего» континента.

Дмитрий Логинов подчеркивает, что оценивать открытие нового материка следует более тщательно, а не исходя из грубого визуального анализа батиметрических карт.