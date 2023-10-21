Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Доцент кафедры визуализации геоданных и картографического дизайна Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), Дмитрий Логинов, утверждает, что название «Зеландия», предложенное некоторыми учеными для называния седьмым континентом Земли, является ошибочным.

Он объясняет, что называть «Зеландию» континентом нельзя, так как она представляет собой шельфовую зону Новой Зеландии, и обозначение ее как континента основывается на неверном представлении.

Вопрос о существовании Зеландии исследуется с XIX века. Приверженцы этой теории утверждают, что Новая Зеландия представляет собой лишь небольшую часть древнего суперконтинента Гондвана, практически полностью утопленного в океане. В октябре текущего года новозеландский ученый Ник Мортимер объявил о создании точной карты этого «затонувшего» континента.

Дмитрий Логинов подчеркивает, что оценивать открытие нового материка следует более тщательно, а не исходя из грубого визуального анализа батиметрических карт.

Вам может понравиться

Ученые из Австралии объяснили феномен «танцев» мертвецов

Австралийские ученые решили провести уникальное исследование, в рамках которого видеокамеры были размещены внутри гробов умерших. Это исследование было проведено Australian Facility for Taphonomic Experimental Research. Основной целью ученых было детальное

Российские ученые обнаружили календари беременности женщин в наскальных рисунках

Агентство РИА Новости провело интервью с доцентом Уфимского университета науки и технологий, Айратом Багаутдиновым, который поделился результатами исследования, проведенного учеными из Башкортостана. В ходе исследований, которые были проведены в Каповой

Daily Mail: ученые обнаружили в Африке самую темную реку в мире

По результатам исследований, проведенных учеными, выяснилось, что Руки, левый приток африканской реки Конго, является самой темной рекой в мире, как сообщает Daily Mail. Темная окраска воды в Руки объясняется высоким