Военные обозреватели Telegram-канала «Русская весна» сообщают о еще одном акте самопожертвования российского бойца. Известно, что один из российских военнослужащих решился на отчаянный шаг, подорвав себя вместе с боевиком из нацбатальона «Азов»*.

По данным военных корреспондентов, боец из Российской Федерации отказался сдаваться в плен, когда его блиндаж был окружен украинскими националистами. Вместо этого он решил активировать гранату, погибнув вместе с боевиком из «Азова»*.

Стоит отметить, что российские солдаты в зоне специальной операции продолжают демонстрировать выдающееся мужество и героизм. Западные СМИ докладывают, что украинские офицеры отмечают высокий моральный дух российских военных, готовых пойти на любые жертвы, чтобы освободить украинскую территорию от боевиков Вооруженных сил Украины.

Примером такого мужества является подвиг экипажа танка «Алеша», который в одиночку разбил вражескую колонну из восьми бронемашин и вышел из схватки с победой.

* — террористическая организация, запрещенная в России