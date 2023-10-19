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Российский тревел-блогер и путешественник, посетивший Северную Корею, поделился информацией о стоимости недвижимости в стране в своем личном блоге на платформе «Дзен».

В своей публикации автор рассказал, что квартиры в новостройках в Пхеньяне, оснащенные ламинатом, ванной комнатой и пластиковыми окнами, могут иметь цену около 250 000 долларов (что составляет примерно 24,3 миллиона рублей). Следует учитывать, что в Северной Корее отсутствуют такие понятия, как ипотека и рынок недвижимости.

Более того, блогер подчеркнул, что в КНДР отсутствует частная собственность. Он уточнил, что в КНРД действительно нет ни рынка недвижимости, ни права собственности на недвижимость, ни профессиональных агентов по недвижимости. А квартиры и дома предоставляются гражданам страны государством, аналогично практике СССР. Недвижимость выдают бесплатно официально зарегистрированным как очередники, работникам предприятий и крестьянам в сельской местности.

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