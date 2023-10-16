Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экипаж танка Т-72 Б3М ОБХ, работая совместно с беспилотными беспилотниками, успешно нанес огневое поражение военную технике ВСУ в районе Работино. Командир взвода танкистов, известный под позывным Сова, поделился информацией с журналистами РИА Новости.

Сова сообщил, что экипаж танка действовал на дистанциях от 230 до 1200 метров, что соответствует рабочей дистанции для большинства противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Он также упомянул, что в этом районе часто встречается дистанционное минирование, но их команда уже привыкла к таким условиям.

Сова отметил высокие боевые характеристики танка Т-72, который считается надежной машиной, оснащенной современным оборудованием. Этот танк может эффективно выполнять боевые задачи в различных условиях.

Оператор беспилотника также подчеркнул, что совместная работа с танковым экипажем всегда приносит отличные результаты. В данной команде танкисты играют главную роль, а операторы беспилотников выполняют функцию коррекции целей и помогают более точно наносить удары по противнику.

Вам может понравиться

Украинский солдат сообщил об уничтожении больше 60% роты ВСУ у Работино

По словам украинского военнопленного Александра Беня, бойцам Вооруженных сил Украины не удалось устоять перед подразделениями России, которые за несколько дней нанесли существенные потери 5-й роте 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Запад предоставил Киеву сумму, в два раза меньше обещанной

Согласно информации Министерства финансов Украины, за последние два года в украинский бюджет поступило 65 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Однако эта сумма в два раза меньше, чем обещали предоставить страны

Опубликована вторая часть видео работы российских бойцов на Купянском направлении

Российские подразделения активно сражаются с противником на Купянском направлении. В сети появилась вторая часть видео, как ВС России зажали подразделения ВСУ с двух сторон, устроив украинским боевикам массированный обстрел. Российские