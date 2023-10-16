Экипаж танка Т-72 Б3М ОБХ, работая совместно с беспилотными беспилотниками, успешно нанес огневое поражение военную технике ВСУ в районе Работино. Командир взвода танкистов, известный под позывным Сова, поделился информацией с журналистами РИА Новости.

Сова сообщил, что экипаж танка действовал на дистанциях от 230 до 1200 метров, что соответствует рабочей дистанции для большинства противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Он также упомянул, что в этом районе часто встречается дистанционное минирование, но их команда уже привыкла к таким условиям.

Сова отметил высокие боевые характеристики танка Т-72, который считается надежной машиной, оснащенной современным оборудованием. Этот танк может эффективно выполнять боевые задачи в различных условиях.

Оператор беспилотника также подчеркнул, что совместная работа с танковым экипажем всегда приносит отличные результаты. В данной команде танкисты играют главную роль, а операторы беспилотников выполняют функцию коррекции целей и помогают более точно наносить удары по противнику.