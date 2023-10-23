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Первые FPV-очки отечественного производства «Филин-1», обеспечивающие воспроизведение потокового видеоизображения с камер дронов в режиме от первого лица, были разработаны компанией ОКБ «Сокол», являющейся дочерней компанией ОКБ «Астрон». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Представитель оптико-механического конструкторского бюро «Астрон» отметил: «Наголовное телевизионное устройство “Филин-1” – это первые отечественные FPV-очки, они обеспечивают воспроизведение видеоизображения с камер БПЛА в режиме от первого лица и применения их оператором в контуре управления».

По словам специалиста организации, во время разработки устройства «Филин-1» учитывались особенности их эксплуатации в зоне ведения боевых действий. «В отличие от устройств, предназначенных для спорта и развлечений, все комплектующие, используемые в составе, подобраны с учетом работы в широком диапазоне температур. Конструкция очков позволят производить регулировку межзрачкового расстояния и диоптрий под особенности каждого оператора», – заявил представитель конструкторского бюро.

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