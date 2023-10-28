Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Накануне в украинских пабликах распространилось видео с якобы уничтоженным российским танком Т-90М «Прорыв» после сброса нескольких взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата ВС Украины. Однако российские казаки эвакуировали танк с передовой и опубликовали видео его повреждений, опровергающее украинский «фейк» о его уничтожении.

Соответствующий ролик был опубликован в Телеграм-канале «Атаман». Авторы украинского ролика отметили, что в результате сброса взрывных устройств танк получил критические повреждения, а именно – пробитие в районе двигателя с последующим возгоранием машинного отделения и критические повреждения башни.

Однако на опубликованных кадрах отчетливо видно, что российский танк Т-90М «Прорыв» оказался в рабочем состоянии, а его корпус и башня не были пробиты. «Готов дальше громить противника. Нет ничего лучше русского оружия и техники!», – резюмировал комбриг шестой казачьей лисичанской бригады имени М. И. Платова с позывным «Гейзер».

Вам может понравиться

В Калининградском зоопарке тюлень Кайлус рисует картины

Тюлень по кличке Кайлус, проживающий в Калининградском зоопарке, после длительных тренировок научился рисовать картины. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова. По словам директора заведения, тренеры были

Экс-генсек НАТО Солана заявил, что Путин хорошо взвешивает свои слова

Президент России Владимир Путин отличается обдуманным подходом к своим высказываниям, что высоко оценил бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана. Солана подчеркнул, что Путин заранее готовит свои высказывания, уделяет внимание выбору

СК начал проверку после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае

Следователи начали расследование после появления в сети видеозаписи, на которой ребенок-мигрант из Таджикистана приносит в школу в городе Валдай в Новгородской области свой национальный флаг. В ответ на замечания одной