Накануне в украинских пабликах распространилось видео с якобы уничтоженным российским танком Т-90М «Прорыв» после сброса нескольких взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата ВС Украины. Однако российские казаки эвакуировали танк с передовой и опубликовали видео его повреждений, опровергающее украинский «фейк» о его уничтожении.

Соответствующий ролик был опубликован в Телеграм-канале «Атаман». Авторы украинского ролика отметили, что в результате сброса взрывных устройств танк получил критические повреждения, а именно – пробитие в районе двигателя с последующим возгоранием машинного отделения и критические повреждения башни.

Однако на опубликованных кадрах отчетливо видно, что российский танк Т-90М «Прорыв» оказался в рабочем состоянии, а его корпус и башня не были пробиты. «Готов дальше громить противника. Нет ничего лучше русского оружия и техники!», – резюмировал комбриг шестой казачьей лисичанской бригады имени М. И. Платова с позывным «Гейзер».