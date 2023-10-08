Родители опознали свою дочь как одну из жертв нападения палестинских боевиков на районы Израиля, прилегающие к сектору Газа. Девушка, именуемая Шани Лук, исчезла во время атаки, проведенной группировкой ХАМАС, как сообщает издание The Washington Post.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых изображена полуголая девушка, подвергаемая издевательствам со стороны радикальных боевиков. Сначала предполагалось, что это была израильская военнослужащая. Однако позднее пользователи Сети опознали девушку как гражданку Германии по имени Шани Лук, которая приехала в Израиль на музыкальный фестиваль.

Друзья и родственники Шани Лук узнали ее по татуировкам и дредам. Они не могут связаться с ней и ее парнем, с которым она отправилась на фестиваль Nature Party.

На фестивале, который проходил возле кибуца Урим, внезапно раздались сирены, и люди в панике начали убегать, а затем по толпе начали стрелять. Помимо Шани, с фестиваля также пропали еще более 10 девушек.