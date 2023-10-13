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Президент России Владимир Путин выдал российский паспорт участнику специальной военной операции (СВО) из Киргизии, который ранее был осужден на родине. Эта информация была предоставлена омбудсменом Свердловской области Татьяной Мерзляковой, сообщает URA.RU.

Участнику СВО грозило десять лет тюрьмы, и он находился в центре временного содержания, в связи с чем было принято решение о его выдворении. Друзья и сослуживцы участника СВО обратились за помощью, чтобы добиться справедливости.

Омбудсмен сообщила, что в итоге они дошлипрезидента Путина, и в результате был подписан указ о предоставлении этому человеку российского гражданства. На данный момент получивший паспорт мужчина находится в госпитале, где проходит лечение, и готовится вновь отправиться на фронт.

Ранее гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек был приговорен к десяти годам колонии за свое участие в СВО. Однако в конце августа Верховный суд Киргизии отменил это решение и перенаправил его дело для нового рассмотрения в другом суде в Бишкеке.

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