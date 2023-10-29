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Работавший охранником на музыкальном фестивале Nature Party в Израиле россиянин Андрей Козлов пропал без вести после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС 7 октября. Оказалось, что россиянин жив и находится в плену. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

«На днях его маме позвонили из ЦАХАЛ и сказали, что, по их данным, c Андреем всё ок, он жив и здоров. Женщина тут же обратилась за помощью к российским властям. Эту информацию обработали и обсудили с представителями ХАМАС во главе с членом политбюро Абу Марзуком на встрече в Москве», – отмечают авторы Телеграм-канала.

Представители Палестины пообещали улучшить условия содержания попавших в плен граждан Российской Федерации, а также сообщили о готовности освободить всех россиян. Однако данным мероприятиям, по уверениям палестинской стороны, мешают постоянные бомбардировки Армии обороны Израиля территории сектора Газа.

Напомним, что конфликт между палестинским движением ХАМАС и ЦАХАЛ начался после массированного ракетного обстрела территории Израиля.

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