Полгода назад в Екатеринбурге пропала женщина, и недавно она отправила своему мужу тревожное сообщение с фразой «я в аду» и просьбой о помощи. Об этом рассказала мать женщины по имени Наталья.

Женщина написала сообщение своему второму мужу, с которым она вступила в брак в 2022 году после переезда из Омска в Екатеринбург. У нее также есть дочь от первого брака, проживающая с отцом, и она время от времени навещала свою дочь.

Муж женщины сообщил матери о ее исчезновении только через три месяца.

13 октября муж отправил своей жене сообщение с просьбой рассказать ему о ее местонахождении, и в ответ она написала: «Я не могу говорить, я в аду». Она просила помощи и сказала, что позвонит на следующее утро после 9 часов. Женщина просила мужа забрать ее, но не указала точного места. Она также написала, что если узнают, что она пишет кому-то, ее убьют уже завтра. После этого она перестала отвечать на сообщения.

Мать пропавшей женщины обратилась в полицию Омска с просьбой начать поиски своей дочери.