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Руководство Польши в настоящий момент ставит себя выше не только Киева и Берлина, но даже Брюсселя, претендуя тем самым на роль главного вассала США в Европе. «Феноменальные» темпы перевооружения польской армии являются ярким подтверждением подготовки Варшавы к геополитическому противостоянию в регионе. Такое мнение выразил профессор СПбГУ, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» и доктор экономических наук Николай Межевич.

«Польша накопила запас прочности, которого в Прибалтике, разумеется, нет. Поэтому, учитывая фактор перевооружения Польши, абсолютно феноменального, ничего подобного в польской истории не было, мы должны к этой стране очень внимательно присматриваться. И события в Словакии, выборы в Словакии, это даже не первый звоночек. Это вежливое напоминание: вы, пожалуйста, проходите, если не в зал, то, по крайней мере, недалеко от зала. Скоро начнется представление. То изменения в Польше будут крайне значимым явлением для нас для Брюсселя, для Берлина и, разумеется, для Киева», – подчеркнул эксперт.

При этом Межевич подчеркнул, что в регионе появляется новый лидер в борьбе с Москвой в лице Варшавы. При этом киевский режим в настоящий момент в полном непонимании своих дальнейших действий. «Времена, когда можно было называть Шольца колбасой, к полякам относится через губу и невежливо, прошли. Некоторые действия Варшавы последнего времени показали: да, мы против Москвы вместе, но не думайте, что вы здесь на этом представлении главные. На этом представлении, с точки зрения Варшавы, главной является Варшава, а не Киев, не Берлин и не Брюссель. Не случайно польские закупки вооружения ориентированы или на США, или на Корею», – объяснил свою точку зрения профессор.

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