По данным Армии обороны Израиля, на момент 10 октября более 900 жителей Израиля погибли, а еще 2 616 получили ранения в результате атак, осуществленных радикальным палестинским движением ХАМАС. Сектор Газа выпустил по Израилю не менее 4,5 тысячи ракет, и израильские военные атаковали 1 290 целей, связанных с ХАМАС.

Среди погибших было много иностранных граждан, включая 18 граждан Таиланда, семь граждан Аргентины и канадца.

По данным агентства WAFA, рано утром 10 октября израильские ВВС провели серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. Эти удары привели к гибели мирного населения, включая семью из 14 человек в городе Бейт-Лахия, а также ранениям и разрушениям в других районах.

По данным телеканала Al Manar, два журналиста погибли, а трое были ранены в результате обстрела западной части Газы, где также пострадали многие граждане. Согласно информации Минздрава Палестины, число жертв среди мирного населения увеличилось с 424 до 704 за одни сутки, а более 3,9 тысячи человек получили ранения. Более 70 тысяч палестинцев остались без крова.