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Сьюзен Максвелл, жительница города Арлингтон, штата Массачусетс, стала пенсионеркой, достигнув пенсионного возраста 1 октября. И всего через пять дней после этого знаменательного события она пришла в офис лотереи, чтобы забрать свой приз в 1 миллион долларов, победив в моментальной лотерее.

Сьюзен подчеркнула, что эти два события, выход на пенсию и выигрыш в лотерее, не имеют друг к другу никакого отношения. По ее словам, решение уйти на пенсию было принято заранее, поскольку она почувствовала, что пришло время насладиться заслуженным отдыхом.

Чтобы не дожидаться всей суммы частями, Сьюзен Максвелл решила получить ее в виде единовременной выплаты в размере 650 тысяч долларов. Победительница планирует поделиться этой суммой с семьей, включая детей, внуков и правнуков, чтобы сделать их жизнь ярче.

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