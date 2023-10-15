Владельцу автомобиля Volvo, чье транспортное средство загорелось ночью 15 октября в Верхней Пышме, грозит возможная уголовная ответственность, пишет Е1.ru. По имеющейся информации, 44-летний водитель уже не в первый раз садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, ему повезло, что в данной ситуации он сам не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области, основываясь на имеющихся данных, установили, что водитель иномарки двигался по Успенскому тракту с чрезмерной скоростью, что в конечном итоге привело к потере управления и столкновению с забором. Сразу после этого автомобиль загорелся.

Виновник может быть подвергнут уголовной ответственности согласно статье 264.1 УК РФ — «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В настоящее время проверка со стороны Госавтоинспекции продолжается.

Свидетели рассказали, что сначала услышали громкий звук столкновения. Затем на место происшествия прибыли пожарные, но от автомобиля практически ничего не осталось — он вспыхнул как спичка.