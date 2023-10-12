Сектор Газа – это одна из двух изолированных территорий, составляющих частично признанное государство Палестина, и на практике находится под контролем исламистского движения ХАМАС.

Это небольшая территория на побережье Средиземного моря с границами, прилегающими к Израилю и Египту. Население региона составляет около 2,1 миллиона человек, а его площадь составляет 360 квадратных километров.

В 2021 году ВВП сектора Газа составил 27,8 миллиарда долларов по паритету покупательной способности, в то время как ВВП Израиля значительно превысил эту сумму и составил 473 миллиарда долларов. Сектор Газа столкнулся с низкими темпами экономического роста, ухудшением социальной жизни и промышленных инноваций с 2007 по 2022 годы.

Более половины населения сектора Газа живет за чертой бедности. Основными отраслями экономики являются сельское хозяйство и мелкие предприятия, включая строительство. Эти данные содержатся в докладе МВФ о секторе Газа, опубликованном в сентябре текущего года.

Согласно отчету МВФ, уровень безработицы в регионе составил 45 процентов по итогам прошлого года. Население сектора Газа очень молодое, примерно 40 процентов жителей моложе 14 лет, а всего 3 процента – это пожилые люди в возрасте 65 лет и старше.

Блокада, налагаемая Израилем, представляет собой серьезную проблему. В течение 16 лет блокады в Секторе Газа развилась теневая туннельная экономика, которая позволяет контрабандистам передвигаться через сотни подземных переходов, проложенных вдоль границы с Египтом.