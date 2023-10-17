Турист из Великобритании проникся глубокой любовью к России в ходе своей последней поездки и собирается вернуться в эту страну, чтобы осуществить поездку по Транссибирской магистрали.

Доминик поделился своим восхищением маршрутом Транссибирской магистрали, отметив, что для иностранных туристов это путешествие обязательное, так как оно предоставляет возможность пересечь всю Россию. Британский турист полон решимости увидеть Владивосток своими глазами. Еще одной его мечтой является путешествие на север России.

«Это настолько захватывающе! Мечтаю о посещении города, который называется Якутск. Я хочу узнать, как это — когда на улице минус 60 градусов. Как люди живут? Смогу ли я выдержать такие условия? Мне интересно проверить себя на прочность!» – рассказал Доминик.

Также турист заметил, что в России цены на многие товары и услуги гораздо ниже, чем в Великобритании или Италии. По его словам, он до поездки не представлял, насколько существенна разница в доходах между жителями этих стран.