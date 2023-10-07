Огромные потери в живой силе и бронетехнике вооруженных сил Украины происходят из-за попытки командования сочетать советскую тактику с западной техникой. Об этом в материале для издания Telegraph написал ветеран боевых действий в Ираке, британский полковник Тим Коллинз.

«Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать», – написал в своей статье офицер Вооруженных сил Великобритании.

По его словам, российская артиллерия и снайпера довольно эффективно уничтожают специальную инженерную технику и ценных специалистов ВС Украины, отправляемых командованием для разминирования минных полей. Огромные потери личного состава и техники вынудили командование украинской армии перейти к активным действиям в ночное время суток, однако это только усугубляет ситуацию.

Коллинз подчеркнул, что огромные потери в личном составе свели на нет не только большую часть профессиональной армии Украины, но также и резервистов с военной подготовкой. Поэтому в настоящий момент киевский режим просто был вынужден призывать в ряды ВСУ ограниченно годных мужчин, в том числе и ВИЧ-инфицированных.