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Недавно президент России Владимир Путин заявил, что Украина не сможет выстоять без поддержки западных стран даже неделю. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок сделал свою оценку ситуации на передовой и подчеркнул, что Украина сталкивается с более серьезными проблемами.

Эксперт отмечает, что Соединенные Штаты не только поставляют вооружение и бронетехнику Украине, но и финансируют ее государственный бюджет. Фактически, Киев ведет военные действия, используя средства других стран. Это поднимает вопрос о том, готов ли Запад и далее предоставлять Украине такую же значительную военную поддержку.

Ходаренок подчеркнул, что вопрос заключается в том, готов ли коллективный Запад предоставлять Украине поддержку в таком объеме. Если США прекратят финансирование, запасы вооружений в Вооруженных силах Украины иссякнут примерно через полтора месяца. Без ресурсов для военных операций Киеву, возможно, придется серьезно задуматься о возможности мирных переговоров с Россией.

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