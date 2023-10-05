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Впервые в зоне проведения специальной военной операции российский фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил цель высокоточной полуторатонной бомбой ФАБ-1500 М54 (УМПК). Об этом заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, благодаря оснащению мощной авиабомбы унифицированным модулем планирования и коррекции его удалось превратить в современный высокоточный боеприпас. С его помощью в зоне СВО был поражен штаб отдельной тактической группы «Соледар» вооруженных сил Украины, расположенный в подземном бункере в окрестностях села Александро-Калиново.

Результатом авиаудара стало около 50 убитых военнослужащих ВСУ и примерно столько же раненных. Практически вся аппаратура для связи уничтожена, а опорные пункты и бронетехника в радиусе 100 метров сильно повреждены.

По словам эксперта, максимальная высота пуска ФАБ-1500 М54 (УМПК) составляет 12 километров. Габариты авиабомбы составляют 3 метра в длину, общий вес в 1550 килограмм и 675,6 килограмм боезаряда. Бомба планирует к цели на сверхзвуковой скорости – около 1900 км/час, а после взрыва образовывается воронка диаметром около 15 метров. Радиус поражения осколками и взрывной волной составляет внушительные 500 метров.

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