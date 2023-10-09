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Лидер французской партии «Патриоты», Флориан Филиппо, выразил обеспокоенность тем, что американское вооружение, предназначенное для Украины, оказалось в конечном итоге на Ближнем Востоке и используется в настоящее время в конфликтах, приводящих к кровопролитным столкновениям. Он подчеркнул, что данная ситуация влечет за собой «организованный мировой хаос». Об этом пишет РИА Новости.

В высказывании конгрессвумен из США, Марджори Тейлор Грин, поднимается вопрос о происхождении американского оружия, использованного палестинцами при нападении на юг Израиля. Она предполагает, что это оружие могло быть перераспределено и доставлено к палестинцам, возможно, через Украину.

Советник главы ДНР, Ян Гагин, также выразил опасения относительно возможности перепродажи оружия НАТО, которое изначально было передано Украине, и его использования в настоящее время против израильских солдат в контексте событий в Израиле.

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