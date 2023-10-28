Под Запорожьем, в случае украинца, осужденного за изнасилование 8-летней девочки, был обнаружен схрон, содержащий боеприпасы. Эту информацию сообщает ИА Регнум, ссылаясь на источник.

По данным источника, местное подразделение МВД Российской Федерации получило заявление об изнасиловании 8-летней дочери от женщины, являющейся многодетной. Полицейские выявили подозреваемого, который оказался 33-летним уроженцем Украины. Соседи описывают этого мужчину как асоциальную личность, утверждая, что он злоупотреблял алкоголем, часто устраивал скандалы и не имел постоянной работы.

После выявления подозреваемого, в его доме провели обыски. В ходе обысков полицейские обнаружили и конфисковали огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были направлены на экспертизу. Подозреваемый не смог объяснить, на что именно он их хранил.

В отношении украинца было начато уголовное дело, и ему грозит до 20 лет лишения свободы за изнасилование ребенка.