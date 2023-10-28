Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Запорожьем, в случае украинца, осужденного за изнасилование 8-летней девочки, был обнаружен схрон, содержащий боеприпасы. Эту информацию сообщает ИА Регнум, ссылаясь на источник.

По данным источника, местное подразделение МВД Российской Федерации получило заявление об изнасиловании 8-летней дочери от женщины, являющейся многодетной. Полицейские выявили подозреваемого, который оказался 33-летним уроженцем Украины. Соседи описывают этого мужчину как асоциальную личность, утверждая, что он злоупотреблял алкоголем, часто устраивал скандалы и не имел постоянной работы.

После выявления подозреваемого, в его доме провели обыски. В ходе обысков полицейские обнаружили и конфисковали огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были направлены на экспертизу. Подозреваемый не смог объяснить, на что именно он их хранил.

В отношении украинца было начато уголовное дело, и ему грозит до 20 лет лишения свободы за изнасилование ребенка.

Вам может понравиться

Хмельницкую область на Украине из-за ЧП накрыло обедненным ураном

На Украине продолжаются обсуждения в связи с нанесением ударов российскими беспилотниками по стратегическим объектам Вооруженных Сил Украины, расположенным в Славуте, Хмельницкой области. В результате удара была вызвана такая мощная ударная

Экс-генсек НАТО Солана заявил, что Путин хорошо взвешивает свои слова

Президент России Владимир Путин отличается обдуманным подходом к своим высказываниям, что высоко оценил бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана. Солана подчеркнул, что Путин заранее готовит свои высказывания, уделяет внимание выбору

Налоговая закрыла компанию Михаила Галустяна, которая проводила военно-тактические игры

Налоговая служба прекратила деятельность компании «Рекрут», принадлежавшей комику, актеру и телеведущему Михаилу Галустяну. Компания специализировалась на организации военно-тактических игр. Информацию об этом сообщило издание Mash в Telegram. Михаил Галустян основал